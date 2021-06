Aérien : les licences belges menacées, l'UE constate des manquements et tire la sonnette d'alarme

Des "non-conformités répétées" ou encore des "cas graves de non-conformité portant préjudice à la sécurité aérienne et qui menace la pérennité des activités du secteur aérien dans notre pays" : les termes proviennent du communiqué publié après le dernier Conseil des ministres et ils sont tout sauf anodins. L’information a secoué le milieu aéronautique belge, et il y a de quoi : l’agence européenne de sécurité aérienne a adressé un avertissement sévère à la Direction générale du transport aérien après un nouvel audit mettant en lumière une série de dysfonctionnements notamment en matière de licences. A un point tel qu’à défaut d’améliorations significatives, les licences délivrées par la Belgique pourraient ne plus être reconnues, ce qui serait une catastrophe pour tous ceux qui sont concernés.

Aucune administration aéronautique en Europe ne sous-performe à ce point

"C’est toujours la même histoire depuis quelques années ", réagit Alain Vanalderweireldt, le président de l’association des pilotes belges (BeCa), "il y a déjà eu plusieurs audits qui pointent un manque de ressources et de personnel mais aussi un manque de vision. Il n’y a notamment plus d’organigramme publié, il est donc impossible de savoir qui fait quoi". Et le président de la BeCa de donner cet exemple très concret : "le temps d’attente entre le dépôt d’un "dossier licence" et l’obtention de la licence s’est allongé jusqu’à atteindre 50 jours ouvrables. Aucune administration aéronautique en Europe ne sous-performe à ce point", s’insurge-t-il, "cela a un impact direct sur les opportunités de travail pour les pilotes".

Au SPF Mobilité et Transports, on explique que "la raison la plus importante est avant tout un manque de personnel dans le service concerné. Recruter de nouveaux collègues a été bien plus difficile que nous l’avions prévu, car les moyens pour engager des nouveaux collaborateurs doivent être prévus de longue date". Précisant que la nomination du nouveau Directeur général de la DGTA date de septembre 2020, ce qui rendait incertaine son organisation, la porte-parole du SPF Mobilité ajoute que "les profils recherchés ont un niveau de technicité très élevé et que les procédures de recrutement organisées par SELOR sont très longues".

Mais c’est peut-être plus grave que cela. Selon une source qui connaît bien le dossier mais demande la confidentialité, "ce n’est pas le manque de personnel qui pose problème, mais plutôt la qualité et la compétence du personnel, suite à une série de nominations 'par piston politique' au plus haut niveau de la DGTA".

La Belgique sur la "liste noire" ?

Ce qui surprend l’expert aéronautique Waldo Cerdan, c’est la sévérité de la sanction envisagée par l’Agence européenne de sécurité aérienne : "L’EASA n’est pas connue pour ses déclarations intempestives et/ou alarmistes. Au contraire, tant que les acteurs dans le transport aérien, en ce y compris les autorités nationales, se conforment à ses directives, elle est plutôt discrète. En revanche, il ne faut pas qu’un seul document obligatoire manque ou ne soit pas correctement rempli".

Waldo Cerdan en conclut donc que la situation constatée par le dernier audit est grave : " La menace de ne plus reconnaître les licences belges revient à pointer du doigt la Belgique comme devant figurer sur la "liste noire", non pas des compagnies, mais des États. Comme c’est impensable pour l’agence européenne, il est donc logique, à défaut de mesures correctrices significatives, de considérer, comme ultime recours, la non-reconnaissance des licences belges".

Une menace que le SPF Mobilité et Transports tient toutefois à tempérer : "La communication entre nos services et l’EASA a toujours été ouverte et franche. Il est également important de souligner que les remarques reçues n’ont jamais eu pour conséquence la suspension des activités du Service Licences de la DGTA en tant qu’autorité compétente sur le plan national et international. Le risque de perdre la reconnaissance des licences belges des pilotes n’a donc pas été imminent".

Comment la Belgique en est-elle arrivée là ?

Outre la dérégulation du transport aérien et la privatisation de la formation des pilotes de lignes, qui sont à ses yeux deux facteurs dont la conjonction provoque une dégradation significative de la sécurité dans le transport aérien, Waldo Cerdan pointe aussi la réduction des moyens au sein de l’Autorité belge de l’aviation civile (BCAA) pour accomplir ses missions : "cela a entraîné le recours à la sous-traitance des épreuves périodiques de maintien de compétences. Cette délégation a initialement été attribuée aux chefs pilotes et instructeurs des compagnies aériennes et, par la suite, à n’importe quel pilote instructeur qui remplissait les critères fixés par la BCAA pour autant que la candidature de ce dernier soit soutenue par une compagnie aérienne". L’expert aéronautique souligne donc la possibilité de conflits d’intérêts potentiels voire de malversations, ce que ne saurait tolérer l’EASA qui pourrait se voir accuser de négligence coupable si elle n’intervient pas.

Mais au SPF Mobilité et Transports, on retient que l’audit de l’EASA "souligne également que nos équipes sont motivées et engagées, que la Direction concernée montre une attitude positive et une volonté de s’améliorer et que la disponibilité de l’expérience a augmenté avec l’intégration de nouveaux professionnels expérimentés".

Contactée, l’Agence européenne de la sécurité aérienne s’est pour sa part montrée très rassurante en répondant par une formule officiellement diplomatique : "L’EASA est en contact permanent avec l’Autorité belge de l’aviation civile et nous avons convenu avec eux d’un programme d’action. Cela conduira à une amélioration considérable de la situation".

L’association belge des pilotes (BeCa) a demandé à pouvoir consulter ce fameux audit.