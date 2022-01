Adrien Dolimont, nouveau ministre wallon du Budget : "le choix de la jeunesse et de l’expertise", selon George-Louis Bouchez

Au lendemain de la démission du ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, le président du MR, Georges-Louis Bouchez a officiellement présenté celui qui reprend cette fonction au sein de l’exécutif wallon. Le choix du président du MR s’est porté sur Adrien Dolimont. C’est le choix de la "jeunesse et de l’expertise", a expliqué le président du MR. A ses yeux, il était aussi important de renforcer la province de Hainaut, dont est originaire le nouveau ministre, en faisant émerger de nouvelles têtes.

Adrien Dolimont a été le plus jeune échevin de Wallonie en 2006, il est actuellement échevin des Finances à Ham-sur-Heure et président du CPAS. Il est par ailleurs ingénieur polytechnicien, auteur d’une thèse de doctorat et actif dans le secteur de la consultance. Pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, c’est "un CV particulièrement attrayant". "Il est également à la tête d’une entreprise privée, donc il connaît le monde économique, et a une expertise politique réelle, notamment échevin des Finances depuis 2012 et président du CPAS depuis 2018", souligne le président du MR.

Le futur ministre conservera les compétences de Jean-Luc Crucke et son cabinet. L’un des conseillers du ministre Crucke, Raphaël Dubois, en charge de chercher des moyens financiers sur les marchés internationaux, en prendra la direction. "C’est une équipe jeune, dynamique et extrêmement qualifiée", a souligné M. Bouchez.

Pour Adrien Dolimont, cette désignation est "une belle surprise". Quand on lui demande s’il a hésité avant d’accepter, il explique qu’il "sent un peu le poids des responsabilités". "C’est un défi que j’ai envie de relever. Il faut être fier d’être wallon. Travailler dans le développement de la Wallonie est vraiment un honneur", poursuit-il.