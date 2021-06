Adoptions illégales : reconnaître un statut de victime aux "enfants volés", le Parlement s’apprête à en débattre

Séparés très tôt, peu après la naissance le plus souvent, de leurs parents biologiques, ces enfants aujourd’hui adultes ont ensuite été proposés à l’adoption par des organisations aux ramifications internationales : papiers falsifiés, parcours familial fictif, passage par des institutions publiques ou privées, quel que soit le parcours emprunté, ces adoptés se considèrent aujourd’hui comme des enfants "volés" à leurs parents biologiques et à ce titre veulent se voir reconnaître en Belgique un statut de victime.

►►► À lire aussi : Les Pays-Bas suspendent l’adoption d’enfants à l’étranger

Et cela même si le plus souvent, ils se sont parfaitement intégrés au sein de leur famille d’adoption, elle-même victime de la tromperie, car ils veulent à la fois obtenir réparation pour le dommage moral subi, conserver un lien avec leurs géniteurs et agir pour assainir toujours plus ce qu’il faut bien qualifier de "marché de l’adoption", devenu pour certains une simple source de profits.