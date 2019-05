Adélaïde Charlier (Youth for Climate): « La pression va continuer si l'urgence climatique est oubliée »

"Youth For Climate" : Adélaïde Charlier engagée - JT 19h30 - 28/01/2019 Le réchauffement climatique fait marcher les foules, on l'a encore vu ce week-end. Et on le verra encore certainement ce jeudi, avec la marche hebdomadaire, initiée par des jeunes flamands, et suivie à présent dans tout le pays. Pour la Wallonie, c'est Adélaïde Charlier, une jeune Namuroise de 18 ans, qui joue le rôle de coordinatrice. On l'a suivie dans son quotidien engagé !