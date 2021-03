Activités en plein air, Horeca, enseignement : le "calendrier indicatif" des prochains assouplissements

Après la "décision de ne rien décider" annoncée à l’issue du comité de concertation du 26 février dernier, les assouplissements des mesures destinées à endiguer la propagation du Covid-19 en Belgique étaient particulièrement attendus. Comme le veut ce qui est désormais devenu une tradition, le Premier ministre, Alexander De Croo, s’est réuni à 14h avec les différents chefs de gouvernement du pays afin de donner de nouvelles perspectives aux Belges. Résultat de cette rencontre : un calendrier d’assouplissement des mesures qui s’étale jusqu’au mois de mai avec une potentielle réouverture de l’Horeca et du secteur culturel.

Extension du nombre de contacts autorisés en extérieur, augmentation des cours en présentiel dans l’enseignement supérieur mais aussi et surtout échéances de nouveaux assouplissements pour les mois à venir étaient au menu de la conférence de presse qui s’est tenue à l’issue du comité de concertation de ce vendredi.

"La situation reste très délicate, on doit continuer à rester prudent et tout faire pour garder la situation sous contrôle", a d’emblée prévenu Alexander De Croo, peu après 19 heures. "En même temps nous sommes conscients de la nécessité de perspective, une période de 5 mois de mesure est un rude exercice", a poursuivi le chef du gouvernement fédéral.

L'élu libéral a ensuite expliqué comment se sont déroulées les négociations, sur base des opportunités d’assouplissements. Ce sont donc concernant les activités de plein air que des assouplissements ont été envisagés. L’objectif assumé par les autorités : que ces libertés retrouvées redonnent aux Belges la motivation de poursuivre le combat contre le virus en respectant les règles qui restent en vigueur. "On va pouvoir faire plus de choses à l’extérieur et ça va nous aider à mieux respecter les règles partout, aussi à l’intérieur", a indiqué Alexander De Croo.

Un "calendrier indicatif"