Activités des parquets en 2020: répression accrue pendant les mois de vagues Covid

La crise sanitaire bouleverse de nombreuses habitudes acquises en ce compris dans l’univers de la délinquance.

Si certains phénomènes comme les vols à l’étalage ou dans les habitations (-21%) ou le trafic de drogues (-30%) ont vu leur " chiffre d’affaires " diminuer dans des proportions parfois impressionnantes, d’autres phénomènes criminels comme les fraudes informatiques (+32%) ou le recel et blanchiment (+54%) ont par contre connu un développement significatif.

Les statistiques sont un indicateur utile pour mesurer ces écarts et tenter d’en comprendre la portée. Celles publiées par le SPF Justice à l’initiative du Collège des procureurs généraux du pays livrent de premiers éléments intéressants.

Tolérance zéro pour les infractions Covid

Les consignes du Collège des procureurs généraux ont été suivies dans les différents parquets du pays.

Selon les chiffres communiqués 96% des faits COVID rapportés aux autorités judiciaires ont fait l’objet d’un suivi sous diverses formes. Pour les autres affaires, ce taux de réactivité des parquets avoisine les 30%.

Dans la plupart des cas, les personnes impliquées dans des dossiers Covid ont accepté une transaction pénale et dans la négative elles ont été renvoyées devant un tribunal.

Parmi les mineurs relevant des juridictions "jeunesse", une infraction constatée sur quatre se rapportait à des faits liés aux dispositions Covid, notamment le non-respect, par des jeunes, de l’interdiction de rassemblement, du couvre-feu, du port du masque ou des règles de distanciation sociale.

Répression accrue lors des pics de la pandémie

Autre constat des chiffres publiés, la réactivité plus grande des services de police lors des deux " vagues " observées en avril et décembre 2020.

Lors de la première vague d’avril, 36.660 constats en lien avec le COVID ont été dirigés vers les parquets, un chiffre tombé à 5335 constats durant le mois de juillet, moment où la présence du virus était pourtant encore bien réelle. Même observation durant le mois de décembre dernier avec un pic de 12163 procès-verbaux dressés.

Alors que deux mois plus tôt ce chiffre était trois fois plus bas (4134 PV).

Les dénonciations liées à l'exploitation sexuelle en hausse

6660 faits dénoncés à la Justice en 2020, c’est un tiers de plus que l’année précédente. La hausse des affaires de pornographie enfantine a doublé en 2020 (+95%). A cela s’ajoute la hausse des plaintes pour attentats à la pudeur dans un contexte de violence intrafamiliale (+25%).

Observons que si depuis 2011, les dénonciations de ce type de faits aux autorités judiciaires n’ont fait qu’augmenter dans toutes les catégories d'âge, c'est particulièrement le cas dans les juridictions jeunesse en charge des mineurs (+476 %, soit 295 affaires en 2011 contre 1.700 en 2020), la crise sanitaire et les conditions qu’elle impose ont manifestement amplifié la tendance en 2020 (+33%).

Les stups n'ont plus la cote

La diminution des flux entrants dans les parquets liés aux affaires de stupéfiants s’explique par plusieurs éléments. Les entraves misent à la circulation des personnes et des contrôles aux frontières ne facilitent pas la vie des trafiquants.

Sur le plan "import-export" on observe une diminution de 30% des transactions portées à la connaissance des autorités judiciaires. Même constat mais moindre en ce qui concerne la détention de stupéfiants (-14%). La suppression de grands rassemblements festifs comme les concerts, festivals et compétitions sportives ont également réduit le niveau de la demande en matière de drogues et de produits dopants.

Augmentation des plaintes pour outrages et rébellion

En 2020, 6989 affaires relatives à des infractions contre l’ordre public et la sécurité publique ont été enregistrées, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport aux 8339 affaires enregistrées en 2019. Les infractions les plus courantes sont les menaces, le port illégal ou la détention illégale d’armes et le séjour illégal.

En revanche les chiffres témoignent d'une hausse des dépôts de plainte pour des affaires d’outrages (+54 %, soit 150 affaires en 2019 contre 231 en 2020), pour " coups à l’encontre d’une personne ayant un statut public " (+8 %, soit 72 affaires en 2019 contre 78 en 2020) et pour rébellion (+7 %, soit 471 affaires en 2019 contre 503 en 2020).

Autant d'éléments qui témoignent en partie des difficultés accrues rencontrées par les corps de police pour faire accepter sans réaction hostile l'application des mesures mises en place dans le cadre de la crise du Covid