Activation du numéro 1722 en raison des précipitations et des orages annoncés

L'Institut royal météorologique (IRM) ayant placé le pays en alerte jaune en raison des pluies parfois soutenues et des orages locaux attendus jeudi soir et dans le courant de la nuit, le numéro 1722, réservé aux situations non-urgentes, sera activé jeudi en début de soirée par le SPF Intérieur, indique ce dernier dans un communiqué.

"L'activation du numéro 1722 a lieu à titre préventif si une tempête ou un orage sont annoncés, mais n'implique aucun jugement de valeur quant à la gravité de l'alerte ou des dommages susceptibles d'être causés", rappelle le SPF Intérieur.

Concrètement, le risque de pluies soutenues et d'orages localisés augmentera à partir de jeudi en début de soirée sur l'ouest du pays. La nuit, la perturbation progressera lentement vers l'intérieur des terres. Le centre du pays surtout devra composer avec des pluies intenses et un risque d'orages. En fin de nuit seulement, la perturbation touchera l'est. Ici et là, quelques débordements sont possibles.

Le SPF Intérieur demande, par ailleurs, au grand public de faire preuve de patience, les services d'urgence devant souvent faire face à beaucoup plus d'appels pendant ou après une tempête ou un orage.