Ce sont les bourgmestres, en tant qu’autorité administrative, qui accordent l’autorisation de manifester mais les services de police sont systématiquement consultés sur les modalités d’organisation. Et ont généralement le dernier mot.

Autant dire qu’en période de crispation sociale avec la police, la gestion de l’espace public entre policiers "protestataires" et collègues "en service" peut s’avérer délicate.

Jeudi 18 mars lors de la manifestation aux abords de la zone neutre, le service d’ordre déployé n’a d’ailleurs pas hésité sur invitation syndicale "à se retourner" pour témoigner de sa solidarité avec les manifestants. Moment rare pour ne pas dire exceptionnel.

Question d’empathie entre collègues mais aussi d’intérêts communs : "On manifeste aussi pour vous", n’ont pas manqué de leur rappeler les manifestants. Rien de méchant à ce stade mais qui illustre la difficulté avec laquelle responsables du maintien de l’ordre et décideurs politiques vont devoir gérer un conflit qui n’est pas près de s’apaiser tant la défiance et les frustrations sont présentes dans le monde policier.