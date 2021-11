Actions syndicales de la police : des propositions bien reçues sur les fins de carrière, la revalorisation en débat

Ce lundi en fin d’après-midi, les représentants syndicaux des policiers retrouvaient la ministre de l’Intérieur pour des discussions qu’ils attendaient plus abouties, après la première rencontre qui avait eu lieu la semaine dernière, mardi, au retour en Belgique de la ministre, alors que les policiers enchaînaient les actions de protestation. Cette réunion avait tourné court, faute de propositions concrètes de la part de la ministre.

Ce lundi 29 novembre, le front commun policier, composé du SLFP Police, du SNPS, de la CGSP et de la CSC Services publics, avait décidé de ne pas mener d’actions de protestation puisque c’était le jour de la reprise de la négociation sectorielle. Les syndicats espéraient que celle-ci puisse "se dérouler dans le calme et la sérénité". Avant la réunion, les syndicats de police avaient qualifié leurs attentes de "très élevées".

Fins de carrière et revalorisation salariale

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a formulé lundi une proposition aux syndicats policiers, qui réclament une revalorisation salariale et des aménagements de fin de carrière pour les membres de la police intégrée, qui a été accueillie avec réserve par le syndicat socialiste CGSP.

Annelies Verlinden (CD&V) a, lors d'une réunion de deux heures, notamment proposé de maintenir le régime NAPAP (non activité préalable à la pension, le régime d'aménagement de fin de carrière propre aux policiers, qui doit être supprimé après 2022, ndlr)

"Le régime NAPAP sera maintenu, sous réserve d'efforts visant à maintenir les personnes en activité plus longtemps. Ce point s'inscrit dans la politique de la ministre visant à renforcer l'attractivité de la police en tant qu'employeur. Cette attractivité vaut aussi bien pour le début que la fin de carrière", a-t-elle ajouté.

Se déclarant désireuse de conclure un nouvel accord sectoriel, Annelies Verlinden a aussi présenté "les grandes lignes d'une solution possible, tant sur le plan financier que sur celui du calendrier". "Ces efforts constituent en effet un investissement dans l'attractivité de la police. Plus de policiers signifie plus de personnel motivé et une meilleure répartition de la charge de travail", a-t-elle expliqué.

Discussion "plutôt constructive"

Les syndicats ont qualifié la discussion de lundi de "plutôt constructive", même si les négociations achoppent toujours sur la revalorisation salariale, selon le permanent du syndicat socialiste CGSP-Admi, Eddy Quaino.

La ministre a, selon lui, évoqué une "solution payable", qui nécessite l'intervention d'autres partenaires.

Eddy Quaino a pour sa part rappelé l'exigence syndicale de voir le gouvernement fédéral prendre la revalorisation en charge - un montant de 200 millions d'euros est souvent cité et le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a parlé dans la presse d'une augmentation de 200 euros par mois -, plutôt qu'au détriment des communes et des zones de police locales.

Beaucoup de choses doivent encore être éclaircies

"La ministre n'a pas été suffisamment précise. Beaucoup de choses doivent encore être éclaircies", a pour sa part souligné le président du SFLP Police, Vincent Houssin, à l'agence Belga.

Selon lui, les syndicats ont néanmoins décidé de suspendre leurs actions, qui avaient entraîné des perturbations dans plusieurs grandes villes et aux aéroports de Zaventem et de Charleroi.

Aucune nouvelle action n'aura lieu d'ici jeudi (le 2 décembre), date de la poursuite des discussions pour leur donner des chances de réussite. "La ministre a indiqué qu'elle souhaitait parvenir à un accord rapidement", ont indiqué les syndicats.