Actions symboliques de policiers en colère

Des policiers ont ainsi jeté leurs menottes au sol, en signe de protestation.

Une action symbolique a été organisée ce midi dans plusieurs villes du pays. A Liège, Charleroi, Namur ou dans certaines villes flamandes notamment. A Bruxelles aussi, ce fut le cas, place Poelart, face au Palais de Justice.

Cette action n'est pas partie des syndicats, qui d'ailleurs ne la soutiennent pas. Tout était parti d’un groupe Facebook fermé regroupant des policiers actifs et des pensionnés. Ce groupe compte plus de 20.000 membres.

L’objectif de cette mobilisation est de pousser un cri contre la stigmatisation dont la police fait l’objet depuis quelques semaines maintenant. Avec un geste fort : jeter ses menottes à ses pieds. Image déjà vue précédemment en France par exemple.

Plusieurs chefs de corps ont affiché leur soutien aux policiers qui manifestent. Celui de la police de Liège a même annoncé qu'il participerait à l'action menée en cité ardente.

Les syndicats de policiers, eux ne soutiennent pas ce mouvement.

Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), était l’invité de La Première ce vendredi matin. "Nous n’apportons pas notre soutien à ces actions", affirme-t-il d’entrée de jeu. Et ce même si "nous comprenons le ras-le-bol. Nous soutenons et nous défendons le fond du problème".

Le policier pointe un problème de timing pour cette action "décrétée de manière unilatérale" par ce groupe Facebook.

"Cela tombe très mal, à l’heure où tout rassemblement est encore interdit ou en tout cas limité. Nous voyons d’un mauvais œil le fait que les policiers aillent faire en rue ce qu’ils ont verbalisé chez les citoyens il n’y a pas si longtemps", ajoute Thierry Belin.