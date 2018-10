Actions ce mardi contre la réforme des pensions : des perturbations difficiles à prévoir

Ce 2 octobre est donc prévue une journée d'action à l'appel du front commun syndical, pour protester contre la réforme des pensions préparée par le gouvernement fédéral et notamment les discussions toujours en cours concernant la définitition des métiers pénibles.

Pas de grève générale en tant que telle mais des actions prévues dans les 3 régions, des opérations de sensibilisation en entreprises et une manifestation nationale à Bruxelles. Alors quel impact mardi ? C'est difficile à dire.

Cela devient un "classique" des dernières mobilisations syndicales. Pas d'appel à la grève en tant que tel pour ce 2 octobre mais appel du front commun syndical à des actions de sensibilisation ou des manifestations. Manifestations cette fois à Namur, Liège, La Louvière côté francophone, mais aussi à Anvers, Gand ou Louvain côté flamand. Manifestation également à partir de 10h dans le centre de Bruxelles entre Albertine et gare centrale.

Quelles perturbations?

Les 3 syndicats soutiennent et "couvrent" ces actions et donc la participation de tout qui voudrait s'y rendre. Ils disent s'attendre - forcément - à une forte mobilisation. 5000 personnes par province selon la CSC, soit au moins 45.000 personnes à travers le pays. Ce qui veut dire des perturbations possibles dans les services publics, les administrations, les hôpitaux, les écoles où certains instituteurs, professeurs voudraient rejoindre une manifestation. Perturbations possibles aussi côté SNCB même si on les annonce "limitées". Possibles perturbations enfin sur le réseau des TEC ou de la STIB, tram, bus et métro. Côté TEC, les prévisions sont les suivantes : en Brabant wallon, 63% des parcours devraient être assurés. Fortes perturbations annoncées au TEC Charleroi. Au TEC Hainaut, 35% des services devraient être assurés à Mons, 10% en Borinage, 20% dans le Centre, 60% en Hainaut occidental. 37% au TEC Liège-Verviers, 57% en province de Namur et 87% en province de Luxembourg. Là aussi.

A Bruxelles

Côté transports bruxellois, on semble s'attendre à un "mouvement soutenu" et on va s'efforcer d’assurer la circulation sur les grandes lignes en priorité. Bref, mieux vaut consulter les différents sites de ces sociétés de transports publics.

A Bruxelles, même, certaines écoles et crèches seront touchées. A Forest par exemple, pas de fermeture d’établissements mais les écoles communales n’assureront que l’accueil minimum prévu (service de garderie) et ouvriront plus tard. Même chose pour les crèches. A Saint-Gilles, au moins 5 écoles seront fermées. 2 écoles restent ouvertes pour n'assurer que l’accueil des élèves. Les parents sont prévenus. Mais il est clair dans tous les cas qu’une large participation est attendue.