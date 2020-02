Action pour le climat: plus de 1000 personnes mobilisées à Bruxelles, dont beaucoup de parents et grands-parents

La première "grève scolaire" 2020 pour le climat en Belgique s'est déroulée ce vendredi dans le centre de Bruxelles. Et pour une première, c’était un succès: 1000 participants selon la police locale, 3000 selon les organisateurs. Partis de la gare centrale, ils se sont dirigés vers les gare du Midi. Et dans les rues, ce n'étaient pas que des jeunes qui défilent : parents ou encore grands-parents sont venus soutenir cette manifestation. Certains adultes ont même tenu à manifester pour représenter les enfants restés à l’école. Des enseignants ont également fait le déplacement. Youth For Climate voudrait en effet que la mobilisation cette année soit placée sous le signe de l'intergénérationnel.

Soutenue par plusieurs ONG, l'initiative s'inscrit en point d'orgue de la semaine européenne consacrée aux océans, au cœur des enjeux climatiques. Les représentants de Youth For Climate comptent organiser une mobilisation pour le climat une fois par mois, le vendredi essentiellement, et sont bien décidés à ce que la mobilisation ne faiblisse pas.