Action introduite en référé contre l'Etat belge pour rapatrier six enfants de l'Etat islamique

Un action en référé a été introduite mercredi devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour le rapatriement de six enfants de deux combattantes belges pour l'Etat islamique. Ceux-ci sont actuellement dans un camp de prisonniers kurdes avec leur mère mais, selon leur avocat, le risque existe que femmes et enfants soient bientôt emmenés sur le territoire de l'Etat islamique. L'État belge conteste ce risque et ne voit en outre pas comment organiser le rapatriement des enfants. Le tribunal s'exprimera le 19 juillet.

Les deux veuves et leurs enfants ont déjà été évacués de Syrie en 2013. Après avoir accouché à Anvers, celles-ci sont retournées en Syrie avec leurs enfants. En mars 2018, elles ont été condamnées par défaut par le tribunal correctionnel d'Anvers à cinq ans de prison.

"Le tribunal avait ordonné leur arrestation immédiate de peur qu'elle ne purge pas leur peine. Or, elles veulent rentrer en Belgique et ramener, avant tout, leurs enfants. Elles réalisent leurs erreurs mais ne veulent pas que leurs enfants en subissent les conséquences", a souligné Me Walter Damen.

Les six jeunes sont âgés de deux mois à cinq ans, les deux femmes ayant encore accouché début 2018. "Il ne s'agit donc sûrement pas de jeunes dangereux, radicalisés, mais bien d'enfants qui, grâce à leur lien maternel, ont la nationalité belge. La Belgique doit faire les efforts nécessaires pour les rapatrier. Le ministre de la Justice a même déclaré qu'il en était de notre devoir. La Sûreté de l'Etat a en outre prévenu que les Kurdes ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour garder ces prisonniers et que le risque existait dès lors de voir ceux-ci enrôlés dans les rangs de l'Etat islamique", a précisé leur conseil.

Une information catégoriquement démentie par les Kurdes, selon l'avocat de l'Etat belge. "Cette menace n'a pas été démontrée, il n'y a donc aucune raison d'intenter une action en référé. (...) La Belgique ne peut en outre pas intervenir dans cette région, c'est une zone de guerre où aucune autorité n'est présente. Nous ne pouvons négocier avec personne", a-t-il ajouté.