Action devant Primark pour plus de transparence dans l'industrie du vêtement.

À l'occasion des soldes, Oxfam-Magasins du monde et achACT ont mené une action ce samedi matin devant le magasin Primark, rue neuve à Bruxelles. Les deux associations remettront une pétition signée par 67 981 personnes pour plus de transparence dans l’industrie du vêtement.

Ils veulent rappeler l'accident du Rana Plaza au Bangladesh. En avril 2013, un immeuble s'était effondré et près de 1200 personnes y ont perdu la vie. Le monde entier s'est alors rendu compte des terribles conditions de vie des travailleurs du textile dans ce pays.

Depuis lors, les progrès sont lents, même si certaines entreprises ont fait preuve de transparence.

"Nous menons cette action car nous souhaitons savoir où sont fabriqués les vêtements de Primark, dans quelles usines et dans quelles conditions de travail. Près de 70.000 personnes ont signé la pétition demandant à Primark, Armani, Forever 21, Urban Outfitters et Walmart de s’engager à signer le ‘Pacte pour la Transparence‘. À ce jour, 17 marques et enseignes ont adhéré au Pacte et 5 autres se sont engagées à le mettre en œuvre dans sa quasi-totalité. Cependant, de trop nombreuses filières d’approvisionnement restent encore dans l’ombre… notamment celle de Primark ! " explique Jean-Marc Caudron, responsable plaidoyer d’achACT.