Action des syndicats policiers au cabinet d’Annelies Verlinden, la ministre de l’Intérieur

Une vingtaine de représentants des quatre syndicats policiers, déguisés en Saint Nicolas, se sont rendus mercredi matin au cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), avec pour principale revendication une véritable augmentation des salaires.

Cette augmentation est réclamée après "20 ans de stagnation", souligne le président du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), Carlo Medo. "La ministre a reconnu qu’il s’agit d’un réel problème", confirme le vice-président du Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), Vincent Houssin.

Les négociations salariales entre syndicats et autorités sont en suspens depuis plusieurs semaines. "La proposition que nous avons reçue est plus qu’insuffisante pour nous", pointe Carlo Medo. "Concrètement, cela signifierait qu’un agent gagnerait 30 euros de plus par mois, alors que les salaires des employés du privé ont augmenté de près d’un quart depuis 2001. Les syndicats ont besoin d’une proposition plus importante que celle qu’ils ont pour l’instant reçue."

Nos 50.000 agents partisans sont prêts à agir plus fermement

Annelies Verlinden avait déjà promis dans sa note de politique générale de travailler sur l’attractivité du métier de policier. "Elle est donc consciente du problème et nous ne la ciblons pas en tant que personne", explique Vincent Houssin.

"Cette action s’adresse au gouvernement, qui doit prendre ses responsabilités. Les villes et les communes sont également impliquées", déclare-t-il. "Cette action est pour le moment amicale, mais nos 50.000 agents partisans sont prêts à agir plus fermement"

Du côté du SNPS, on met également en avant le fait qu’il est "facile" de pointer du doigt Annelies Verlinden. "Les autorités locales sont également assises autour de la table", relève Carlo Medo. "Nous menons l’action d’aujourd’hui auprès de Mme Verlinden, car elle est notre ministre de tutelle, et donc notre premier point de contact."

Pour Vincent Houssin, il revient à la ministre de l’Intérieur de convaincre les autres partenaires de venir avec des ressources supplémentaires.

Un policier novice gagne 1500 à 1700 euros. "C’est vrai que c’est comparable à ce que gagne un autre travailleur novice, mais cet agent doit faire face à plus de violence et à une société en mutation", argue Carlo Medo. Par ailleurs, de nombreux autres services, tant gouvernementaux que privés, "s’arrachent les talents de la police", pointe le syndicaliste. C’est pourquoi, les syndicats estiment qu’un travail doit être fait sur l’attractivité de la profession.