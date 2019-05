Accusé de racolage communautaire, Ecolo retire un tract polémique: « Nous voulions donner accès au public des marchés à la vraie information »

« Le port du foulard islamique doit-il être autorisé aux guichets des administrations ? », voilà le type de questions présentes sur ce tract distribué ce mercredi matin au marché de Laeken par la section locale d'Ecolo et diffusé sur Twitter par Michel Henrion.

Après chaque question sont affichées les réponses des partis politiques, récoltées notamment à travers le Grand test électoral.

Au total, quatre questions et quatre réponses qui sont à chaque fois « oui » pour Ecolo, et globalement non pour les autres partis.

Le tract montre ainsi Ecolo pour le port du foulard islamique aux guichets des administrations, pour le choix des jours de congé par les parents en fonction de leurs convictions, pour le maintien des cours de religion et morale et pour le port du foulard à l'école par les élèves. Une dernière précision indique encore que le parti est « pour l'abattage sans étourdissement dans le cadre des rites religieux à Bruxelles ».