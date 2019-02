Accusé d'abus sexuels, Roger Vangheluwe porte plainte contre une de ses victimes

Kris Verduyn, une des personnes qui avaient porté plainte pour abus sexuels contre Roger Vangheluwe, l'ancien évêque de Bruges, était auditionné ce mercredi par la police judiciaire fédérale de Bruxelles, non comme victime mais comme suspect. L'audition est réalisée dans le cadre d'une enquête relative à une plainte pour diffamation introduite par l'ancien évêque.

Kris Verduyn accuse l'ancien évêque d'avoir abusé de lui en 1992, lors de la confirmation de sa sœur. Il avait 10 ans à l'époque des faits et officiait comme enfant de chœur. Assisté de son avocat Walter Van Steenbrugge, il a été auditionné par la police fédérale.

Incompréhension totale

À la sortie de son audition, Kris Verduyn s'est exprimé au micro de la RTBF : "C'est triste et scandaleux tout ça. Je ne comprends pas comment une personne peut faire ça, c'est scandaleux tout simplement".

Concernant la plainte pour diffamation de l'ancien évêque, l'avocat de Kris Verduyn, Me Walter Vansteenbrugge a ajouté : "Il se sent très fort. Ses aveux datent d'il y a presque 9 ans et il est encore en fonction. Personne ne bouge à Rome, même après quatre jours de discussion. Et maintenant c'est mon client qui doit se défendre, c'est quelque chose d'incompréhensible".