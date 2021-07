Accueil hivernal des sans-abri à Bruxelles: le gouvernement fédéral lance un marché public

Le Conseil des ministres fédéral a marqué son accord vendredi sur le lancement d'un marché public pour l'accueil et l'accompagnement des personnes sans abri en Région de Bruxelles-Capitale durant la période hivernale, a annoncé la ministre en charge de la Lutte contre la pauvreté, Karine Lalieux, à l'issue de la réunion.

Le département fédéral de l'Intégration sociale souhaite lancer un marché pour un montant maximum estimé de 4.050.000 euros TVA comprise, sur une durée de 3 ans, avec possibilité de résiliation anticipée du marché à la fin de la première ou de la deuxième année.

Le marché à exécuter concerne l'organisation de l'accueil et de l'accompagnement des personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale. Le marché sera passé par le biais d'une procédure négociée directe avec publication préalable, a précisé Mme Lalieux (PS).

Le dispositif d'accueil doit être ouvert chaque année du 1er novembre au 31 mars. L'accueil sera organisé dans le bâtiment situé rue de Trèves 82 à Bruxelles, d'une capacité maximale de 250 personnes. L'accueil doit fournir au public-cible les services suivants: accompagnement psychosocial, soutien médical et paramédical, petit-déjeuner et repas chaud le soir, accès à des installations sanitaires et espace de rangement de vêtements.

Chaque année, une autoévaluation sera également rédigée et présentée par l'organisation qui exécutera le marché.