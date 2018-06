Accueil des personnes handicapées en Wallonie: l'effort continue

Manifestation devant le cabinet de la ministre Alda Gréoli ce mardi. Des parents protestaient contre une décision qui priverait leurs enfants lourdement handicapés d’une place d’accueil dans une institution. L’AViQ, l’Agence pour une Vie de Qualité, n’aurait plus l’argent nécessaire.

Les parents ont donc interpelé la ministre... qui a démenti.



Budget mobilisé

Les institutions susceptibles de prendre en charge des enfants lourdement handicapés ne disposent pas d’assez de places pour héberger tous ceux qui doivent l’être. C’est pour cela que certaines maisons privées acceptent, moyennant subsides, de les accueillir.

Sauf que l’AViQ avait laissé entendre qu’il n’y avait plus d’argent pour accorder ces subsides. La ministre s'inscrit en faux. Alda Gréoli évoque un malentendu. L'argent est mobilisé, dit-elle, et le feu vert a bien été donné pour le débloquer.



OK à court terme

Soixante familles qui venaient de trouver un accueil et qui craignaient de devoir faire une croix dessus peuvent donc être rassurées. Au moins à brève échéance! Ces places d’accueil ne sont pas toujours adaptées au handicap concerné. C’est une solution mais provisoire, signale Irène Knodt, psychologue et maman d’un enfant autiste. "On les prend parce qu'ils sont autistes et qu'ils rapportent du fric, dit-elle. Mais dès que leur comportement pose problème, on les met à la porte."



Accueil structurel

Ce qu'il faut, c'est un accueil structurel, pensé pour eux et adapté à leurs difficultés. Et la ministre concède qu’il faut augmenter le nombre de places disponibles. Elle s'est engagée sur ce chemin, affirme-t-elle. Depuis 2014, les investissements ont repris. Elle promet d'ailleurs 15 millions pour construire de nouvelles infrastructures et, de façon récurrente, 10 millions pour leur fonctionnement.

Rien qu’en 2018, dit-elle, 50 places supplémentaires devraient être ouvertes. Cela ne saurait suffire mais, selon le cabinet de la ministre, l'effort va se poursuivre: 200 places sont en construction ou vont s'ouvrir dans les prochaines années.