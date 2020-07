Accord sur une enveloppe de 600 millions d’euros pour le secteur des soins, dont 500 millions pour revaloriser les salaires

Le kern s’est accordé sur le montant de 600 millions d’euros afin de financer un avant-projet d’accord social pour les secteurs fédéraux des soins, a annoncé mardi le cabinet du ministre du Budget David Clarinval (MR). Sur la période 2021-2022, ce budget sera divisé en deux : 500 millions d’euros pour les salaires et 100 millions pour financer "l’amélioration qualitative des conditions de travail".

"La récente période de crise a une fois de plus mis en évidence la nécessité de disposer d’un personnel suffisant et de qualité dans le secteur des soins de santé", a rappelé le cabinet du ministre. Selon lui, plusieurs raisons expliquent le manque d’attractivité du secteur, comme le faible montant des salaires comparé à ceux du secteur marchand, et les conditions de travail éprouvantes et dangereuses.

L’accord conclu vise donc dans une première étape à augmenter les salaires, dont les échelles sont "appliquées à 100% sur la période 2021-2022". "Il est également prévu d’harmoniser les salaires dans les secteurs privés et publics et d’apporter les améliorations nécessaires au modèle salarial", ajoute le communiqué. En prime, un groupe de travail tripartite suivra "l’évolution des professions du secteur des soins de santé et l’impact sur les salaires", et les compétences précédentes seront mieux reconnues. A terme, un treizième mois à part entière sera fixé.

Dans une seconde étape, le kern compte élaborer des conventions collectives et des accords sur trois semaines de congé consécutives, des formations, des contrats et des horaires plus stables, ainsi qu’une "prévention et lutte contre le burn-out". Des mesures pourraient également être prises pour améliorer la gestion d’une potentielle crise sanitaire, et l’organisation afin de réduire la charge de travail excessive.

Le gouvernement devrait approuver ce plan, fruit de fréquentes consultations avec les représentants des secteurs fédéraux privés et publics des soins, dès qu'il aura été validé par tous les partenaires sociaux. Il sera ensuite soumis au parlement en septembre, a indiqué la ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle (CD&V).