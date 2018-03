Accord sur les allocations familiales à Bruxelles: entre 140 et 160 euros par enfant dès 2020

Depuis le début de la législature, c'est l'un des dossiers les plus compliqués du gouvernement bruxellois : la réforme des allocations familiales. Le cdH semblait un peu seul, contre les cinq autres partis de la majorité bruxelloise (PS, Défi, VLD, sp.a, CD&V). La ministre en charge du dossier, la cdH Céline Fremault, a toujours souhaité que le système bruxellois ressemble au modèle wallon. Les négociations ont patiné de très longs mois, l'horizon des vacances de Pâques avaient été pointé par les principaux membres du gouvernement de la Région-Capitale.

Finalement, l'accord est tombé ce mercredi. Selon nos informations, le montant de base de l'allocation, par enfant, se situera entre 140 et 160 euros. Ce montant sera majoré selon une série d'éléments (dont le revenu médian bruxellois). Tous les enfants basculeront dans le nouveau système au 1er janvier 2020.

Suppléments sociaux

Le cdH souhaitait un montant le plus proche possible du système wallon, 155€ par enfant, par mois. Côté socialiste, on plaidait plutôt pour 145€/enfant. Au final, le système s'adapte à l'âge de l'enfant. A partir de 2020, le montant de base des allocations sera de 150€ pour les enfant de 0 à 12 ans, 160€ pour les enfants âgés de 12 à 18 ans. Ce montant reste le même jusque 24 ans, sauf si le jeune étudie. A ce moment-là, le montant de l'allocation passe à 170€. A noter qu'un enfant unique restera, de 0 à 24 ans, à 150€.

A ces montants, s'ajoutent des "suppléments sociaux". Si le foyer dispose de moins de 31 000€ de revenus par an, entre 40€ et 120€ sont rajoutés, par enfant, selon la taille de la famille (1, 2, 3 enfants et plus). Les familles mono-parentales auront également un petit quelque chose supplémentaire (10€ pour les familles de deux enfants, 20€ pour 3 enfants et plus).

En cas de revenus se situant entre 31 000€ et 45 000€, l'allocation familiale sera majorée de 25€ pour les familles de deux enfants, de 72€, pour les familles de 3 enfants et plus.

Pourquoi ces suppléments ?

Les chiffres présentés par le gouvernement bruxellois sont clairs : plus le nombre d'enfants augmente dans une famille, plus la probabilité pour le foyer de disposer d'un revenu faible augmente également. 55,84% des familles avec un enfant unique disposent de revenus inférieurs à 31 000€. Mais 70,92% des familles avec 5 enfants sont dans la même fourchette de revenus. Le constat est quasiment le même pour les foyers qui disposent de 31 000€ à 45 000€ : 71,24% des familles à enfant unique sont dans le cas comme 88,48% des familles avec 5 enfants ou plus. Raison pour laquelle le gouvernement bruxellois a intégré ces suppléments sociaux.

Basculement

Un doute subsistait sur la viabilité financière de la réforme si tous les enfants, nés avant et après 2020, bénéficiaient du nouveau système. Finalement, le "basculement" sera total. Ce qui alourdit la facture, mais de façon contrôlé : "l'investissement annuel supplémentaire moyen" se limitera à 30 millions par an.

Par ailleurs, les orphelins bénéficieront de 225€ par mois (en cas de décès d'un des deux parents) ou 300€, si les deux parents sont décédés. La prime de naissance et d'adoption est fixée, pour le premier enfant, à 1100€. La prime pour les enfants suivants sera de 500€.