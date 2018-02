Accord sur la nécessité d'améliorer le décret inscription... mais pas sur la manière

Le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles propose de modifier le décret inscription dans les écoles secondaires. Le gouvernement s'est mis d'accord sur plusieurs pistes à explorer pour améliorer le décret. Par exemple la distance entre l’école primaire et l’école secondaire ne serait plus prise en compte.

C’est le casse-tête de nombreux parents au moment d’inscrire leurs enfants dans le secondaire. Comment avoir le meilleur indice composite possible, pour avoir un maximum de chance d’obtenir une place dans l’établissement de leur choix.

Compliqué, opaque, inégalitaire, le dispositif actuel a souvent été critiqué. Pour l’améliorer le gouvernement PS-CDH a validé une 15aine de pistes possibles. Supprimer ou réduire le poids de la distance entre l’école primaire et l’école secondaire souhaitée, permettre de donner comme adresse de référence le lieu de travail du parent au lieu du lieu de résidence, ou renforcer le coefficient lié à l’enseignement en immersion, ce qui donnerait plus de chance de poursuivre dans ce type d’enseignement. Le gouvernement se dit favorable à une meilleure valorisation du premier choix des parents.

Personne ne veut se mouiller

Sur chacune de ces propositions, il note les avantages et les inconvénients. Sans trop se mouiller. Sur la question des partenariats pédagogiques, ce qu’on appelle l’adossement, qui permet de favoriser le passage d’une école primaire à une école secondaire qui partagent le même projet, le gouvernement a décidé de ne pas trancher. Leur renforcement comme leur suppression sont ainsi envisagés. Toutes ces pistes sont transmises au parlement qui devra donc créer un groupe de travail. Il faut éviter le sentiment d’injustice, privilégier un cadre stable avec le plus grand consensus possible précise le comminqué. Une autre manière de dire que le sujet reste très sensible. Et que si il faut améliorer le décret inscription, on a pas encore réussi à se mettre d’accord sur la manière de le faire. Ces suggestions sont donc transmises au parlement de la fédération Wallonie Bruxelles, qui aura le dernier mot.