Accord interprofessionnel : les négociations entre syndicats et employeurs dans l'impasse

Les discussions au sein du groupe des 10 sur un nouvel accord interprofessionnel (AIP) pour 2019-2020 butent sur les hausses de salaires, mais pas seulement.

►►► À lire aussi : c’est quoi le « groupe des dix » ?

Le conseil central de l’économie a fixé la marge maximale à 0,8% d’augmentation pour les deux années qui viennent. Les syndicats dénoncent le fait que dans le calcul du coût du travail en Belgique, comparé à celui de nos trois voisins, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, il ne soit pas tenu compte notamment des diminutions de charges sociales que le tax shift a accordées aux employeurs, soit un montant de 3 milliards et demi d’euros depuis 2016. Ce qui fausse, disent-ils, les chiffres au détriment des travailleurs. C’est le gouvernement Michel via une réforme de la Loi de 1996 sur la sauvegarde de l’emploi et la compétitivité des entreprises qui a introduit cette restriction. Une réforme que les syndicats dénoncent depuis 2017.

Les syndicats déplorent le peu d’ouverture des employeurs. Y compris sur le volet qualité de l’emploi ou la répartition de l’enveloppe Bien Ëtre destinée à augmenter les plus petites allocations sociales. Une réunion des 3 syndicats en front commun est en cours. Des actions pourraient être envisagées.

Le groupe des 10 devait se retrouver ce mercredi pour tenter de finaliser un accord. Cela semble bien compromis.