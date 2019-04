Accord interprofessionnel: la FGTB prévoit des actions en mai

D'accord ou pas d'accord?

Après avoir rejeté à 56% le pré-accord interprofessionnel, la semaine dernière, la FGTB est retourné à la table des partenaires sociaux. Après plusieurs jours de discussions, patrons et syndicats se sont mis d'accord pour notamment mettre en oeuvre l'enveloppe bien-être. Une enveloppe de 400 millions d'euros pour 2019 et 724 millions d'euros en 2020. Une enveloppe qui permettra de relever les allocations les plus basses ou comme les pensions minimum. Accords dit-on à plusieurs sources sur les conventions collectives sur fins de carrières, les indemnisations sur les frais de déplacements et la flexibilité. La norme salariale de maximum 1,1% a été validé par tout le monde sauf par le syndicat socialiste. Cette marge salariale fera l'objet d'un arrêté royal du gouvernement fédéral en affaires courantes. Les différentes conventions collectives de travail seront signées dès que l'arrêté royal relatif à la hausse salariale d'1,1% sera prêt.

Pour le secteur patronal, c'est la satisfaction. "Les partenaires sociaux s'engagent au sein du Conseil National du Travail à adopter en grande partie le projet d’AIP. C’est une bonne chose pour la sécurité juridique, la compétitivité, le pouvoir d'achat et la paix sociale. J'invite le gouvernement à prendre le plus rapidement possible l’AR sur la norme salariale, afin que le cadre salarial pour la concertation sectorielle et d'entreprise soit incontestable et contraignant. Cela permettra d'éviter beaucoup d'agitation sociale et de chaos’, déclare Pieter Timmermans, le président de la fédération des entreprises (FEB)