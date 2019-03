Accord interprofessionnel: la CSC et la CGSLB disent oui, mais la FGTB rejette l'accord

La FGTB vient de dire non au projet d’accord interprofessionnel (AIP), négocié par les représentants des employeurs et des travailleurs, et qui définit notamment les balises salariales dans le secteur privé pour les 2 prochaines années.

Pour la Fédération des entreprises, pour l’Union des classes moyennes ou pour son pendant flamand l’Unizo, c’était OK. Ces fédérations patronales estiment que le projet d’AIP n’est pas parfait, mais elles y voient quand même un bon équilibre entre les attentes des travailleurs et les réalités des patrons.

Côté syndical, fin du suspense aujourd'hui

FGTB, CSC et CGSLB se réunissaient ce mardi matin, séparément bien sûr, mais avec la volonté de communiquer leur verdict plus ou moins en même temps, à la mi-journée. A l'intérieur des syndicats, quelques instances régionales et quelques centrales professionnelles s'étaient déjà prononcées, en sens divers.

Le comité national de la CGSLB a approuvé le projet d'accord interprofessionnel avec 75,5% des voix, a annoncé le syndicat libéral. La CSC vient de communiquer avoir voter le oui à 65% de ses instances. Mais le non de la FGTB, à 56% des voix, enterre momentanément l'accord.

Le dossier devrait revenir reviendrait sur la table du gouvernement fédéral, en affaires courantes et à 2 mois des élections...