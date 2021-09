Accord du gouvernement bruxellois pour l'élargissement du Covid Safe Ticket à partir du 1er octobre mais pas encore de décision sur les secteurs concernés

Le gouvernement bruxellois s'est donc mis d'accord sur l'élargissement du Covid Safe Ticket. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Mais ces dernières heures, socialistes et écologistes n'avaient pas la même vision des secteurs qui seraient concernés.

Le PS veut étendre le Covid Safe Ticket à bon nombre de secteurs à partir du 1er octobre. Et notamment l'Horeca.

Chez les Verts, on souhaiterait plutôt épargner les cafés et restaurants.

Les secteurs concernés n'ont pas encore été arrêtés

Dans un communiqué du gouvernement bruxellois, il est précisé que " le gouvernement a déjà lancé les travaux de préparation de l'ordonnance qui complétera le cadre juridique nécessaire à la mise en oeuvre du Covid Safe Ticket. "

Et dans le même temps, le gouvernement bruxellois "a décidé de poursuivre la concertation avec les différents secteurs potentiellement concernés."

Alain Maron ne veut pas aller trop vite

Le ministre bruxellois, en charge de la Santé précise que tous les textes sont en cours de préparation pour élargir le cas échéant le Covid Safe Ticket mais " des questions demeurent sur les secteurs qui seront concernés. Et pour cet élargissement, il faut répondre à des questions de praticabilité, d'efficacité et d'opportunité. Il y a un dialogue avec les secteurs et nous observons les chiffres quant à la situation dans les hôpitaux, les chiffres de vaccination, de contamination etc..."