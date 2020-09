Accord de gouvernement Vivaldi : en 2024, 1500€ par mois pour la pension minimale après une carrière complète

C’était le grand débat : allait-on passer à une pension minimale de 1500€ brut ou net après une carrière complète ? La facture est très différente, comme nous l’évoquions vendredi soir.

Finalement, la Vivaldi a tranché : "La pension minimum sera progressivement relevée (carrière complète et incomplète) vers 1500 euros nets pour une carrière complète (réduits au prorata de l’écart entre la carrière et 45 années, en cas de carrière incomplète)". Les autres pensionnés ne seront pas oubliés : le gouvernement augmentera le taux de remplacement.

Les indépendants aussi verront leur retraite améliorée : "Dans le régime des indépendants, le coefficient de correction, utilisé pour le calcul de la pension, sera supprimé de façon à ce que les indépendants se constituent une pension de la même manière que les salariés."

Bonus pension

Plus longtemps vous travaillez, plus élevée sera votre pension. Cette stratégie du bonus pension doit permettre d’allonger les carrières : "A partir du moment où l’on remplit les conditions d’une retraite anticipée, on commence à constituer la prime de retraite. Le régime sera mis en place pour les salariés, les indépendants et les fonctionnaires. De cette manière, nous renforçons les pensions légales et encourageons les gens à travailler plus longtemps."

Pas de réforme des pensions à l’horizon, après celles de 2014 sur lesquelles la Vivaldi ne revient pas. Mais, "D’ici 2040, le coût d’une population vieillissante, notamment en ce qui concerne les retraites, augmentera encore. Le gouvernement examine quelles réformes peuvent être mises en œuvre pour garantir la durabilité financière et sociale." Le gouvernement donne un an au futur ministre des Pensions pour proposer un texte. Celui-ci sera très balisé, une série de principes à respecter sont déjà établis :