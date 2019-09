Accord de gouvernement flamand : le volet "marché du travail" inquiète déjà

Dans le texte de cet accord de gouvernement flamand – présenté dans ses "grandes lignes" ce midi par le futur ministre-président flamand, le N-VA Jan Jambon, entouré des présidents de partis de sa majorité N-VA, Cd & V et Open Vld ; le texte global de 300 pages, lui, n’étant toujours pas disponible pour les médias -, il est avant tout fortement question en effet d’emploi (120.000 à créer en 5 ans) et de marché du travail.

Pour faire de la Flandre "une référence en Europe pour la prochaine décennie", Jan Jambon a annoncé d’abord vouloir placer la barre très haut en terme d’emploi. Et "le Jobs jobs jobs" sauce flamande passe par la volonté de porter le taux d’emploi des actifs de 74 à 80%. 120.000 emplois à créer en 5 ans. Là où, pour rappel, le gouvernement sortant de Geert Bourgeois, n’avait pas fait mieux de 2%, c’est dire l’ambition cette fois-ci…

Mais cela passera notamment par un durcissement de certaines règles concernant le soutien aux demandeurs d’emploi. Mais à côté de la carotte et des millions promis pour le soutien à l’emploi, pour booster les bas salaires, déjouer les "pièges à l’emploi" (ou quand rester au chômage "rapporterait" plus que de prendre un emploi !), le plan flamand insiste surtout sur un accompagnement renforcé, "intensif" et plus strict du VDAB, l’organisme régional de l’emploi.

Ce qui passe par l’inscription dès 3 mois – inscription obligatoire ! - du chômeur dans un parcours de recherche d’emploi, lui-même obligatoire et oui un contrôle plus strict. Parcours obligatoire auquel seront aussi soumis les nouveaux résidents de Flandre, demandeurs d’asile, migrants. De quoi inquiéter. Yves Martens du "Collectif Solidarité contre l’exclusion" : "Inquiétude en effet quand on sait qu’au VDAB, depuis la régionalisation du contrôle des chômeurs exercé par l’ONEM auparavant, ils ont en fait fusionné l’accompagnement des chômeurs et le contrôle, et c’est depuis devenu du contrôle au carré (exposant 2). Là c’est clair on s’attend désormais à du contrôle au cube (exposant 3) !!!"

Autre nouveauté et durcissement prévu dans l’accord de gouvernement N-VA-CD & V-Open Vld : si, après deux ans de cet accompagnement strict, un chômeur n’a toujours pas trouvé d’emploi, il pourrait se voir soumis à des travaux d’intérêt communautaire, mesure déjà envisagée en Flandre et au fédéral. Yves Martens : "Le gouvernement Michel avait déjà mis dans son accord de gouvernement fédéral en 2014 le fait qu’après deux ans de chômage un chômeur serait soumis à un service communautaire. Cela devait normalement faire l’objet d’un accord à négocier avec les Régions, compétentes en termes d’emploi. Accord qui n’a jamais été atteint. Ce n’est donc pas étonnant de voir un gouvernement flamand revenir avec ce type de mesure. Mais le contre-argument reste le même : il faut se rappeler que le travail gratuit et obligatoire est toujours INTERDIT par toute une série de conventions internationales, dont celle de l’Organisation internationale du Travail, des conventions auxquelles la Belgique a souscrit".

Pour l’heure, la formule se veut encore floue dans les textes tirés de l’accord de gouvernement : "le chômeur pourrait se voir imposer un service à la collectivité". Sans soupçon d’obligation ? A voir.

Des mesures qui seront donc suivies de près en cas de début d’application. Des recours sont possibles et envisagés. Et Yves Martens de conclure : "Il est clair que si cette mesure est confirmée, on attaquera avec les mêmes arguments ayant servi pour attaquer le service communautaire fédéral, annulé par la Cour constitutionnelle qui s’est arrêtée au fait qu’il s’agissait d’une compétence régionale, sans avoir à analyser nos arguments de fond. Mais nos arguments de fond sont prêts. On réattaquera évidemment".