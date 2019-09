Accord de gouvernement en Wallonie: quel impact sur votre portefeuille?

L’accord présenté lundi ne prévoit pas de nouvelles taxes et comporte même quelques bonnes nouvelles pour le portefeuille des wallons. Ainsi, en ce qui concerne les transports en commun, l’objectif est de "diminuer la part de la voiture individuelle dans les déplacements des wallons" et pour ce faire, l’accord prévoit " d’investir massivement dans les transports publics". Cet investissement ne se fera pas sur le dos des usagers puisque "le gouvernement mettra progressivement en œuvre la gratuité des transports en commun pour les jeunes jusqu’à 25 ans, pour les 65 ans et +, et pour les publics précarisés".