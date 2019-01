Accord de coalition à Anvers: "nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé", estime le sp.a

A l'occasion des voeux de la section anversoise du sp.a, son président Tom Meeuws, fraîchement nommé échevin, a une nouvelle fois défendu la décision de former une coalition communale avec la N-VA et l'Open Vld, tout en lançant un avertissement interne. "Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé et nous muer uniquement en un parti de gouvernance", a-t-il déclaré.

Tom Meeuws et Yasmine Kherbache, cheffe de groupe au conseil communal, qui tirera par ailleurs la liste du sp.a à Anvers pour les élections fédérales, ont promis d'associer structurellement les sympathisants socialistes à la politique qui sera menée au niveau communal au cours des six prochaines années. Ils croient, selon leurs propres dires, que les trois partis resteront fidèles à l'accord de coalition.

Yasmine Kherbache a par ailleurs fait l'éloge de ceux qui avaient critiqué et même voté contre l'accord de coalition. "Notre assemblée générale fin décembre a été pour moi le moment le plus beau et le plus fort de l'année", a-t-elle déclaré. "Nous avons fortement débattu, de manière critique et émotionnelle, mais aussi ouvertement et respectueusement. C'était une célébration de la démocratie."