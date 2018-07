Accord avec le Panama: l'opposition réclame, en vain, un report des débats

Le PS et Ecolo ont réclamé, en vain, mercredi soir, un report des débats portant sur l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), d'une part, et la République du Panama d'autre part. Au coeur du courroux de l'opposition: une note du gouvernement wallon, brandie par le cdH pour expliquer son soutien à l'accord, et dont les autres partis ne disposaient pas.

"C'est sans précédent", ont fustigé, en choeur, Pierre-Yves Dermagne et Stéphane Hazée, les chefs de groupe socialiste et Ecolo au Parlement de Wallonie.

Au terme d'une longue interruption de séance, permettant notamment à la majorité de regrouper ses troupes, la demande d'ajournement a finalement été rejetée, la majorité votant contre à l'exception des députées cdH Véronique Waroux et Isabelle Stommen.