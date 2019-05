Abstentionnisme, votes blancs et nuls : le 2e plus grand parti de Belgique

C’est l’une des premières forces politiques du pays : les « électeurs » qui ne se déplacent pas aux urnes ou qui votent blanc ou nul. Ils étaient plus d’un million lors des dernières élections communales. Combien seront-ils ce dimanche ? Le phénomène a en tout cas interpellé Nahid Shaikh, journaliste d’investigation et réalisatrice à la VRT. Avec sa collègue Phara de Aguirre, elle est partie sur les routes belges à la rencontre des citoyens qui ne donnent leur voix à personne. En est né un reportage intitulé « Blanco », en trois épisodes. Le troisième est diffusé ce soir sur Canvas à 21h30.

Nahid Shaikh le reconnaît, trouver des gens qui ne votent pas, ou de manière volontairement inefficace n’est pas été simple : « On a d’ailleurs lancé un appel ici dans votre studio, entre autres. Et on a eu beaucoup Plus de 150 réactions. Dans un deuxième temps, on a parcouru la Belgique en se basant sur une carte parue dans De Standaard et montrant les villes où l’abstentionnisme était important »

Pas de profil type

On a tendance à penser que les abstentionnistes se retrouvent dans les milieux précarisés, reconnaît Nahid Shaikh. « Je suis aussi allée dans un abri de jour à La Louvière et au port d’Anvers, et j’ai trouvé des personnes. Mais on les a trouvés un peu partout. L’idée était aussi de percer les bulles de nos réalités et d’aller voir ailleurs. Nous sommes allées dans des appartements sociaux et dans des cafés dans des villes. » Un peu partout.

Mais c’est aussi un phénomène qui touche beaucoup les jeunes ou des primo-arrivants qui vont voter pour la première fois. « Une étude disait que 44% des votants blancs étaient des jeunes entre 18 et 34 ans, et notamment beaucoup de primo votants. On est allé dans les universités et aux marches du climat et pas mal de jeunes disaient ne pas avoir voté ou voté blanc ». La cause : le sentiment que c’est dans des manifestations qu’ils avaient le sentiment d’être écoutés. Et pas dans les isoloirs.

Une voix de protestation

Souvent, ne pas voter est un choix de protestation contre la particratie où certains décident de tout. Il y a aussi le sentiment que les coalitions se font à l’avance. Nahid Shaikh se souvient d’une personne déçue par cette pratique : « J’ai voté pour un parti, et après ils ont été élus et ils sont allés en coalition avec un parti que je ne voulais pas du tout » a répondu un Anversois. S’ajoute la question de petits partis : « Des gens qui voteraient par exemple pour le PTB et qui se disent qu’ils n’arriveront jamais à avoir le pouvoir. » La crainte du vote inutile.

Moins d’élections, plus de référendums

Chez les jeunes, il existe un véritable attrait pour une démocratie plus participative. « Beaucoup de jeunes nous parlaient de référendum. »

Aucune étude scientifique ne permet toutefois de faire un lien entre les votes blancs, les abstentionnistes et la hausse de l’extrême droite en Flandre. « Il existe un certain malaise, certains ne se sentent pas entendus. Il y a un manque de projet commun. »

La chance de ne pas avoir un Trump en Belgique

Nahid Shaikh évoque en revanche un article montrant qu’aux Etats-Unis, il y a eu une corrélation entre le sentiment de mécontentement face à la vie et le fait de voter pour Donald Trump. « Dans un des programmes à la VRT, Rik Van Cauwelaert disait, justement par rapport au vote blanc ou aux abstentionnistes, qu’on a de la chance de ne pas avoir un Farage ou un Trump ici. »

Vient enfin le manque de sanction. Tous ceux qui ne se rendent pas aux urnes disent avoir constaté qu’ils ne sont jamais sanctionnés. La peur du gendarme n’existe donc pas. D’où cette réalité chiffrée : Si l’on comptabilise tous les abstentionnistes, leur nombre en fait le deuxième plus grand parti du pays.

Ce soir, sur Canevas sera diffusé le troisième épisode de ce reportage « Blanco » à 21h30