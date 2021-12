Abstention électorale record : comment la réduire ? Une étude ULB/VUB propose des solutions

" Une démocratie sans électeurs ? Une analyse de l’abstention électorale ". Voici le titre de la première grande étude sur la baisse de participation aux élections en Belgique. En plus d’analyser les raisons de l’abstention, cinq professeurs de l’ULB et de la VUB proposent des solutions qui permettraient "d’attirer à nouveau 500.000 électeurs vers les urnes". On fait le point.

Les trois dernières élections enregistrent les records en termes d’abstention et le recul de la participation s’observe dans les trois régions : Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie. Il se présente néanmoins de manière plus importante à Bruxelles et en Wallonie.

Lorsque l’on compare la part d’abstentionnistes parmi les 11 circonscriptions utilisées pour l’élection à la Chambre des représentants, on retrouve les taux d’abstention les plus bas en Flandre : Limbourg, Flandre orientale et Flandre occidentale. L’abstention atteint ses taux les plus élevés dans les circonscriptions de Liège (15%) et du Hainaut (14%) et de Bruxelles (13,6%).

Comment expliquer ces différences ? Dave Sinardet, professeur en sciences politiques et coauteur de l’étude, explique : " Les plus forts taux d’abstention dans le Hainaut, à Liège et à Bruxelles sont liés à des facteurs sous-jacents comme le revenu, la position socio-économique, le niveau d’éducation. "

Le rapport pointe aussi un autre élément : " Les taux d’abstention sont plus élevés dans les grandes communes urbaines. Dans les villes, les abstentionnistes sont plus nombreux. " Le record revient d’ailleurs à la ville de Bruxelles où le taux d’abstention est de 34,5%, suivi par Charleroi (17,6%), Liège (15%) et Anvers (12,8%).

On est loin du mythe de la participation électorale universelle dans un pays de vote obligatoire.

Il y a donc plus d’un électeur sur dix qui ne se rend pas au bureau de vote. D’autres préfèrent déposer un bulletin blanc ou voter nul. Ils représentaient 5,4% des électeurs lors des dernières élections. " Dans les pays où le vote est obligatoire, les électeurs choisissent de voter blanc ou nul face à l’impossibilité de s’abstenir ", peut-on lire dans l’étude conjointe de l’ULB et la VUB.

La proportion de ces bulletins non valides a d’abord crû de façon quasi linéaire de 1946 à 1978. La part de votes blancs et nuls s’est ensuite stabilisée autour de 6% à 7% jusqu’en 1995. La chute du début des années 1990 vient notamment de l’introduction du vote électronique sur des ordinateurs ne permettant pas d’encoder un vote nul. Ensuite, à partir de 2003, la tendance à la hausse a repris pour atteindre 5,4% du total d’inscriptions au vote lors des dernières élections.