A Votre Avis: Y a-t-il trop de racisme impuni dans la société?

Plus un jour ne passe sans que des plaintes pour propos racistes ne fassent surface. "Il faut que cela cesse", disent beaucoup. Oui, mais l’arsenal législatif belge est-il assez robuste? C'est ce donc nous parlerons ce soir, dès 21h50.



Nous reviendrons sur les événements mis en lumière et vécus par la présentatrice de la RTBF, Cécile Djunga. Elle sera sur le plateau avec nous et nous ferons le point avec elle et nos intervenants, une semaine après son message fort, lancé sur les réseaux sociaux.

Dans un cadre si épineux, difficile d'obtenir des statistiques concernant les plaintes pour propos racistes. Lorsque le propos est adressé d'une personne identifiable vers sa victime, et que cette dernière porte plainte, les statistiques sont clairement alimentées. Et puis il y a ce racisme sans conséquences. Car les victimes estiment qu'il est inutile de porter plainte. Ou car les plaintes ne peuvent pas porter leurs fruits, car improuvables, faute de témoins, par exemple.

Mais Cécile Djunga n'est naturellement pas la seule victime du racisme. Nous donnerons la parole à d'autres personnes, elles aussi victimes ou porteuses d'un projet pour contrer ce phénomène. C'est le cas de Gaëlle Van Rosen, une blogueuse et influenceuse belge. Après avoir vécu une expérience raciste particulièrement forte, elle a décidé d'aller de l'avant et de lancer une campagne anti-racisme. Son objectif est que les personnes victimes de propos racistes sortent du silence ensemble et partagent leur histoire.

Avec nous, sur le plateau, nous retrouverons un représentant de la police, David Quinaux. Il est le porte-parole de la police de Charleroi et sera à même de nous donner un regard très concret sur la gestion du racisme et ses difficultés.

Afin d'analyser le phénomène, nous recevrons également Laurence Rosier, Professeur de linguistique et d’analyse du discours à l’ULB. Nous recevrons aussi le directeur du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (Unia), Patrick Charlier.

Et parce que le monde du football est une monde où le racisme se libère trop souvent sous prétexte qu'une équipe joue contre une autre, nous accueillerons le porte-parole de l'Union belge de football, Pierre Cornez.

Enfin, côté politique, nous aurons avec nous Laurette Onkelinx (députée fédéral PS) et Richard Miller (député fédéral MR).

Retrouvez-nous à 21h50 sur La Une (juste après le Questions à la Une exclusif en francophonie sur le mouvement Schild & Vrienden). Nous serons évidemment, comme chaque mercredi, en direct sur notre page Facebook et sur notre plateforme Auvio.