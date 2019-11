À Votre Avis : Une sortie du nucléaire est-elle possible en 2025 ?

Une chose est certaine, la situation ne peut pas durer. Nos centrales les plus anciennes encore en activité ont presque 35 ans, leur état se dégrade et la menace d’un accident nucléaire se fait de plus en plus forte. Il faut donc, soit réinvestir dans le nucléaire afin d’actualiser les infrastructures et les rendre plus sûres et plus efficaces, soit se lancer dans la transition écologique.

Un autre engagement de la Belgique, c’est de réduire ses émissions de CO2 de 95 % d’ici à 2050. Sachant que l’un des avantages indéniables du nucléaire est qu’il n’émet pas de CO2 et que nos moyens de production d’énergie renouvelable ne sont pas aussi efficaces, par quoi substituer le nucléaire ? Accepterions-nous de nous passer de notre confort pour préserver la planète ? En tout cas, la FABI, Fédération belge d’ingénieurs civils, ingénieurs agronomes et bioingénieurs vient de publier une étude prospective qui annonce que même si les Belges changent fortement leur comportement, la Belgique n’atteindra pas ses objectifs climatiques .

Pénurie d’électricité ?

Une autre crainte arrive sur la table et celle-ci, elle est économique. Si nous arrêtons nos centrales, l’offre d’électricité va chuter mais parallèlement, les Belges sont aussi poussés à abandonner les énergies fossiles à l’avantage de l’électricité pour faire fonctionner les voitures, par exemple, ce qui augmente la demande. Ce déséquilibre entre offre et demande créerait une pénurie électrique. Et qui dit bien rare, dit bien cher.

Faut-il absolument que la Belgique sorte du nucléaire en 2025 ? Que craindre en cas de sortie du nucléaire ? Que faut-il développer en matière d'énergie à l'avenir ? Pour en débattre sur le plateau d’À Votre Avis, Sacha Daout reçoit Marie-Christine Marghem (ministre fédérale MR de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable), Samuel Cogolati (Député Écolo à la Chambre des représentants), Fawaz Al Bitar (Directeur général et conseiller en charge de la filière éolienne et de la politique européenne à EDORA), Damien Ernst (Professeur ULiège en électromécanique et spécialiste en énergie). Seront également présent, dans le public, Olivier Vermeulen (activiste climatique), Michel Milecan (Président de la Fédération Royale D’Associations Belges d’Ingénieurs Civils), Yves Verschueren (Directeur Général d’Essenscia) et Antoine Thoreau (Direction socio-économique et tarifaire à la CWAPE).

