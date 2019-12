À Votre Avis : un retour aux urnes ? Pas question

Marie-Colline Leroy: Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens pourraient débloquer la situation - À... Nommés à la surprise générale informateurs royaux, le duo Georges-Louis Bouchez (MR) – Joachim Coens (CD & V) a tracé ce matin les contours de sa mission. Les informateurs ont d’emblée précisé leurs intentions. "Nous travaillerons sur des schémas très ouverts, avec les différents partis. Il est important de clarifier les choses pour pouvoir passer à l’étape suivante. Nous ne partons pas de zéro, on reprendra le travail de tous nos prédécesseurs, le duo Vande Lanotte-Reynders, le duo Demotte-Bourgeois et celui de Paul Magnette". Une promesse qui convainc Marie-Colline Leroy, députée Ecolo : "Je pense qu'il n'y aura pas d'échec. La mission c'est de continuer un travail qui a déjà été entamé. Ce matin, les informateurs ont dit deux choses que je trouve importantes. 'On ne recommencera pas à zéro', c'est une bonne nouvelle parce que le travail qui a été effectué jusqu'ici est un travail qui a porté ses fruits, où tout le monde a pu évoquer ses perspectives, ses projets et ses priorités", affirme-t-elle. "La deuxième chose que je trouvais très intéressante, c'était de dire 'On va clarifier les propos des communautés'. À mon avis, il y a des propos à clarifier. (…) Il y a moyen de trouver des convergences. C'est important de le mettre en avant d'ici dix jours". L'optimisme prime, donc.