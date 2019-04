À Votre Avis : un pacte d'"excellence" ?

C’est un pacte qui ravi certains, qui en inquiète d’autres. D’ailleurs, cet après-midi encore, 600 personnes se sont rassemblées à la gare de Guillemins et ont rejoint Bruxelles pour protester contre ce pacte d’excellence . Non seulement, les professeurs réclament une meilleure reconnaissance de leur travail, mais ils déplorent un plan de pilotage des établissements, prévu dans le pacte d’excellence, qu’ils ne considèrent que comme des mesures "sparadrap".

Les chiffres de l’OCDE publiés en 2015 sur le taux d’échecs dans l’enseignement belge francophone est sans appel. Alors que la moyenne européenne pour les élèves de 15 ans ou moins est de 12 %, en Belgique francophone, nous en sommes à 46 %. Ce chiffre va même jusque 60 % si l’on monte en 5e secondaire. Le pacte d’excellence maintient les inquiétudes et certains craignent même un nivellement par le bas, via le tronc commun. Cette mesure prévoit de donner les mêmes cours aux élèves entre 3 et 15 ans. D’ailleurs, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devait voter aujourd’hui pour sa prolongation de la 2e, à la 3e secondaire. Il est finalement reporté après Pâques .

Le CEB en fin de 6e primaire sera maintenu, mais il ne sera plus nécessaire de le réussir pour passer en secondaire. Néanmoins, en cas d’échec, des cours de remédiation seront prévus afin rééquilibrer le niveau de chacun.

Le tronc commun de 5 à 15 ans est-il une bonne idée ? Qu’y a-t-il exactement dans ce pacte d’excellence ? ? Pourrait-il réduire les inégalités scolaires en Belgique francophone ? Est-ce que l’école prépare bien au monde du travail ? Pour en débattre sur le plateau d’À Votre Avis, Sacha Daout reçoit la ministre de l’Éducation, Marie-Martine Schyns (cdH), la députée du Parlement de Wallonie-Bruxelles, Françoise Bertieaux (MR), Olivier de Wasseige, administrateur délégué et directeur général de l’Union Wallonne des Entreprises et Christophe Bodart, professeur de morale et porte-parole du groupe " non au pacte d’excellence ". D’autres professeurs seront présents dans le public.

