A Votre Avis spécial : votez en direct pour les présidents de partis

« A Votre Avis » mène ce soir son ultime débat en direct et en public, avant le scrutin du 26 mai. Une émission qui succède au débat des présidents de partis, à 20h20 sur La Une. Dès 21h50, plus de personnalités politiques, que des membres de la société civile. Ils débrieferont le débat des présidents de partis avec Sacha Daout, et diront qui les a le plus ou moins convaincu, et pourquoi.

L’application Opinio sera, elle aussi, de sortie et permettra à tout un chacun de donner son avis en direct au cours de notre émission. Ce.tte président.e vous convainc? Vous pourrez le faire savoir en live! Le contraire pour un autre, vous nous le ferez savoir immédiatement. Téléchargez sans attendre l'application, ou mettez-là à jour, juste ici.