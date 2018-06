A Votre Avis: quelles sont les chances des Diables mais aussi les travers de l'Épopée russe?

Your browser does not support iframes.

A la veille de l'événements le plus médiatisé au monde, A Votre Avis fait le focus sur les chances de nos Diables rouges lors de la Coupe du monde de football. Une édition spéciale co-présentée par Sacha Daout et Benjamin Deceuninck. Mais l'Épopée russe, ce n'est pas que du sport, de nombreuses questions plus sombres se posent également.

Notre émission de ce soir ne parlera en effet pas que de sport. Car si nous évoquerons les bons côté du football, nous parcourrons aussi les aspects plus négatifs. Nous nous pencherons par exemple sur l'organisation en elle même qui a lieu en Russie, pays controversé sur de nombreux plans. Nous parlerons aussi de la face économique du football (bénéfices, salaires de footballeurs, etc.). Un dernier point sensible est celui... Du dopage.

Il y en a d'autres, naturellement. N'hésitez d'ailleurs pas à partager avec nous vos avis et questions. Cela servira de base aux questions et remarques que nous formulerons ce soir auprès de nos invités.

Des invités prestigieux, par ailleurs, puisque nous recevrons Pierre Jompany, le père de Vincent Kompany ; Thierry Hazard, père de Eden Hazard ; Cécile de Gernier, joueuse de football et championne de Belgique ; Valérie Michaux, directrice de campagne Amnesty International ; Sophie Jekeler, directrice de la fondation Samilia, Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef de sport et vie ; et enfin Mbo Mpenza, ex-joueur Diable rouge.

Retrouvez notre Facebook live dès 21h50. C'est à cette heure que débutera également votre rendez-vous hebdomadaire sur La Une et sur notre plateforme Auvio.