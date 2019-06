À Votre Avis : quelles coalitions pour nos gouvernements ?

Après les élections du 26 mai, la Belgique se retrouve divisée avec la Wallonie qui penche à gauche, alors que la Flandre est partie à droite (voire extrême droite). À quelle coalition nous attendre, sachant que PS et NV-A (les deux premiers partis du nord et du sud) refusent de collaborer. Maxime Prévot, président du cdH, a déclaré aujourd’hui que sa formation fera partie de l’opposition à tous les niveaux de pouvoir.

Ecolo et PTB dans la majorité ? En Wallonie et à Bruxelles, deux partis politiques ressortent gagnants après ces élections : Ecolo et le PTB (+ 8 sièges chacun au Parlement wallon. À Bruxelles, + 7 sièges pour Ecolo, + 6 pour le PTB). Avec l’absence du cdH, devenu quatrième parti francophone, Ecolo et PTB ont-ils plus de chances de se retrouver dans la majorité ? C’est en tout cas la volonté de la FGTB qui verrait bien une coalition PS-Écolo-PTB. Est-ce la solution ? Et faut-il cette même majorité à Bruxelles ?

Jusque-là, le PTB refusait de faire partie d’une majorité. Aujourd’hui, sa position a changé. Le parti se dit prêt à faire quelques concessions sur son programme. Lesquelles et à quelle mesure ? Ce qui est certain, c’est que les négociateurs espèrent trouver un accord pour former un gouvernement wallon avant le 21 juillet.

Quoiqu’il arrive, les discussions ont été amorcées par le président du PS Elio Di Rupo et l’ancien ministre-président wallon Paul Magnette. Hier, ils ont rencontré les représentants des partenaires sociaux, à savoir la FGTB, la CSC et la CGSLB. La rencontre a tourné autour du " rétablissement " d’une concertation sociale avec les syndicats qui, selon Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB, ont été mis à l’écart durant 18 mois. Elio Di Rupo devait également rencontrer le président de DéFI, Olivier Maingain. Rencontre annulée par ce dernier pour des raisons privées.

Pour le débat de ce soir sur le plateau d’À Votre Avis, Sacha Daout reçoit Pierre-Yves Jeholet (MR), Pierre-Yves Dermagne (PS), Hélène Ryckmans (Ecolo), Germain Mugemangango (PTB) et Catherine Fonck (cdH). Du côté de la société civile, seront présents Thierry Bodson (secrétaire général de la FGTB), Celine Tellier (secrétaire générale D’inter-Environnement Wallonie) et Olivier de Wasseige (directeur général de l’Union Wallonne des Entreprises). Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via la #AVotreAvis et sur l’application Opinio. Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio ! ➡ Androïd : https://play.google.com/store/apps/details?id=opinio.media ➡ iOS : https://itunes.apple.com/be/app/opinio/id1446541642