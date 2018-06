A Votre Avis, Mondial en Russie: "Il y a des dérives graves dans ces pays", dit Amnesty

A la veille de l'événements le plus médiatisé au monde, A Votre Avis a fait le focus sur les chances de nos Diables rouges lors de la Coupe du monde de football. Une édition spéciale co-présentée par Sacha Daout et Benjamin Deceuninck. Mais l'Épopée russe, ce n'est pas que du sport, de nombreuses questions plus sombres se posent également.

Notre émission de ce mercredi soir n'a pas parlé que de sport. Car si nous évoquions les bons côté du football, nous avons parcouru aussi les aspects plus négatifs. Nous nous sommes, par exemple, penchés sur l'organisation en elle même qui a lieu en Russie, pays controversé sur de nombreux plans. Nous avons parlé aussi de la face économique du football (bénéfices, salaires de footballeurs, etc.). Un dernier point sensible était celui... Du dopage.

Le premier sujet abordé a d'abord été la situation de Vincent Kompany et de sa potentielle blessure. Pierre Kompany, le père de Vincent se dit tout à fait serein pour son fils. Bien qu'il comprenne la déception des supporters, il assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De son côté, Thierry Hazard, père d'Eden et Thorgan pense plutôt que pour les inquiétudes, il fallait interroger la maman...