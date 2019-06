A Votre Avis: le PTB claque la porte

Pour la deuxième fois en 8 jours, un parti politique annonce son retrait des négociations en vue de former un gouvernement pour la Région wallonne. Après le cdH la semaine dernière, c'est en effet ce mercredi au tour du PTB. Le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw s’est exprimé auprès de la RTBF à la sortie de la rencontre avec les négociateurs wallons, Paul Magnette et Elio Di Rupo. "Cela ne sert plus à rien de revoir le PS", a-t-il déclaré après avoir discuté toute la journée de ce mardi avec les deux mandataires du PS.

C'est pourquoi l'émission "A Votre Avis" se penchera se soir sur ce nouveau coup de théâtre dans les négociations. S'agit-il là d'un jeu médiatique? A quel parti cela profitera-t-il? Est-ce définitivement terminé pour le PTB? Autant de questions qui trouveront des réponses dès ce soir.

Nos invités

PS et PTB seront bien entendu autour de la table pour s'expliquer. Avec eux, le MR. Les réformateurs occupent à présent une place de choix pour accéder à la majorité (PS et MR, donc). Trois partis réprésentés par Jean-Luc Crucke pour le MR, Germain Mugemangango pour le PTB et Pierre-Yves Dermagne pour le PS.

Nous accueillerons également Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes Moyennes et Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace.

Retrouvez-nous dès 21h40 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio.