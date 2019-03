A Votre Avis: la justice au bord du gouffre?

Le thème de notre débat n'est d'ailleurs pas propre à A Votre Avis, puisqu'il couvrira l'ensemble de la soirée, dès 20h20 avec l'émission "Devoir d'enquête" et un reportage fort sur l'état critique de la justice aujourd'hui.

C'est un constat fait par de nombreux magistrats aujourd'hui: la justice est dans un état de délabrement très inquiétant. De l'autre côté, les justiciables se plaignent du prix et de l'accessibilité du monde judiciaire. Cette justice doit semble-t-il se réinventer. A quelques mois d'élections très importantes pour notre pays, "A Votre Avis" rassemble tous les acteurs de la justice pour confronter les revendications du monde judiciaire au instances politiques actuelles et futures.

Pour en parler, A Votre Avis propose un plateau très riche. Koen Geens, ministre de la Justice sera présent. Nous recevrons aussi Philippe Goffin, député MR et membre de la commission Justice ; Sarah Janssens, avocate et membre de la plateforme "Justice pour tous" et Vincent Macq, procureur du Roi de Namur.

Avec nous également, Christine Julien, juge de Paix à Florennes ; Laurent Kennes, avocat et maitre de conférence à l’ULB et Marianne Dereze, déléguée CGSP - Ordre judiciaire Greffes et Parquets. Des témoins nous feront par aussi de leur expérience du monde judiciaire en tant que justiciables.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une