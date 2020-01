À Votre Avis : Ingrid Sartiau est-elle la fille illégitime du roi Juan Carlos Ier d'Espagne ?

Ingrid Sartiau prétend être la fille illégitime du roi Juan Carlos et avoir un demi-frère -... C’est à 45 ans que la vie d’Ingrid Sartiau, une Belge, bascule : sa mère vient de lui avouer l’identité de son père. Selon ses déclarations, il s’agirait de l’ancien roi Juan Carlos Ier d’Espagne. La quarantenaire qu'elle est alors décide d’entamer des recherches plus approfondies sur son géniteur et se découvre l’existence d’un demi-frère ... après qu’un test ADN ait été réalisé en Belgique, avec l’aide du professeur Cassiman : « Les résultats étaient compatibles à plus de 93 %. J’ai reçu un coup de téléphone où il m’a dit « Je vous félicite, vous avez un demi-frère. C’est Alberto Sola ». Une personne que la Belge n’a jamais rencontrée. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les résultats sont communiqués par ce même professeur dans une conférence de presse. En Espagne, l’affaire fait grand bruit et un second test est effectué. Pour Ingrid, c’est la douche froide : « On passe de plus de 93 % (de compatibilité, ndlr) à 23 %. J’étais fort déçue parce que, premièrement, j’ai fait la connaissance d’un demi-frère - ce qui est déjà une nouvelle très choquante – pour ensuite entendre six mois après que ce n’est pas mon frère. », assure-t-elle sur le plateau de l’émission.