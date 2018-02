A votre Avis fait le point sur les ratés de notre "bonne gouvernance"

Your browser does not support iframes.

Le focus est fait, ce soir, sur les scandales publics à répétition ayant rythmé l'actualité nationale. Publifin, Nethys, le Samusocial et maintenant le nouveau choc GIAL à Bruxelles. Autant de rouages rouillés de la bonne gouvernance.

Récemment c'est donc ce nouveau cas qui met le feu aux poudres à Bruxelles. Un consultant externe s'est fait payer 1000€ par jour par l'organisme en charge du parc informatique de la ville de Bruxelles. Le chiffre peut choquer, mais le nœud du problème réside dans le fait que cet intervenant externe n'a pas été sélectionné via un appel d'offres public, comme cela doit être le cas lorsqu'un organe public souhaite faire appelle à un sous-traitant externe. De plus, le manège aurait duré 18 ans.

Pourquoi ces cataclysmes

L'objectif sera de faire la lumière et l'analyse de ce système... bancal. En première partie d'émission, nous ferons la lumière sur les échecs concrets de cette bonne gouvernance, mais aussi le bilan de ces phénomènes que l'on peut qualifier de cataclysmes. Ensuite, nous nous concentrerons essentiellement sur les pistes et solutions d'amélioration avec nos invités.

Plus d'éthique, plus de bonne gouvernance: c'est ce que réclame la population. Nous avons voulu confronter le politique aux mouvements citoyens. C'est pourquoi nous accueillerons Christophe Van Gheluwe, fondateur et gestionnaire de Cumuléo, Claude Archer, initiateur du mouvement Transparencia et Stéphane Michiels, fondateur du Belvox.

Pour leur faire face, nous recevrons aussi des représentants du paysage politique. Stéphane Hazée (Ecolo), la commission Publifin, Hamza Fassi-Fihri (cdH), vice-président du cdH, Pierre-Yves Dermagne, désigné "M. Bonne Gouvernance" par son parti, le PS.

Également sur notre plateau: Jean-Paul Wahl (MR) et Providence Ingabire (présidente des jeunes DéFi).

En Belgique, le but est-il bien de servir les électeurs avant de se servir soi-même? C'est ce que nous tenterons de découvrir ce soir, dès 21h50 sur la une, mais aussi en live sur notre page Facebook et sur Auvio.