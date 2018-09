À Votre Avis: écoles et universités, trop chères?

Your browser does not support iframes.

La rentrée n'avait même pas encore commencé qu'elle apportait son lot de frais... Et ce n'est pas fini. Bien que l'article 24 de la constitution le prévoie clairement, l'école maternelle, primaire et secondaire semble loin de la gratuité. La ligue des familles pointe chaque année du doigts les différents frais liés à l'enseignement. On estime en effet que la scolarisation d'un élève de primaire coûte à ses parents un peu près 1.300€ par an, 1.500 à 1.600€ pour une élève du secondaire, sans parler des étudiants du supérieur, pour qui le coût peut varier de 6.000 à 20.000€ par an.

Au delà de la qualité de l'enseignement, la source de ces difficultés pour les portefeuilles des parents sera au centre de notre débat de ce soir. Ces frais, quels sont-ils? Cela commence naturellement par le matériel. Un matériel qui n'est pas exigé en Flandre. Il y a aussi le coût des garderies dans certaines écoles, sur le temps de midi. Plage horaire pourtant comprise dans la journée d'école.

Et il y a de quoi bouder quand on regarde de l'autre côté de la frontière linguistique. Dans l'enseignement maternel et primaire en tout cas, la Flandre impose en effet de nombreuses limites et interdit par décret de facturer aux parents les fournitures nécessaires à l'apprentissage.

Un plafond est même fixé par le décret pour les voyages scolaires : pour les six années de primaire, ils ne peuvent dépasser les 435 euros.

Nos invités

Pour en parler avec nous ce soir, nous recevrons sur notre plateau le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, qui défendra la position de son gouvernement. La ligue des famille sera représentée par Delphine Chabbert. Hamza Fassi-Fihri représentera le cdH, Barbara Trachte, Écolo.

Du côté de la société civile, la Secrétaire Générale et Politique du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), Christine Mahy fera aussi partie du débat, tout comme Morgane Justens, la présidente de l'Union des étudiants de la Communauté française (Unecof).

Trois intervenants du monde scolaire seront avec nous également, Virginie Tinsonnet, Marylène Pierret, directrice de l'Hénallux (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg) et Serge Dumont.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une en télévision, mais aussi en live sur notre page Facebook et sur notre plateforme Auvio. Ce seront vos questions qui alimenteront notre débat. N'hésitez donc pas à réagir sur notre page Facebook, ou via le #AVotreAvis.