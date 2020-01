À Votre Avis : Delphine Boël peut porter le titre de princesse de Belgique

Pour Yves-Henri Leleu, Delphine Boël a droit à un héritage et peut prétendre au titre de... Pour Yves-Henri Leleu, l’avocat de Delphine Boël, les questions de l'héritage et du titre de princesse ne sont pas à l’ordre du jour : « Elles ne sont pas encore établies. Il faut bien se dire que dans le communiqué, il y a une reconnaissance du fait biologique et uniquement de cela. Il n’y a aucune reconnaissance juridique. La procédure continue, il peut se passer deux choses. Soit le roi Albert II reconnait volontairement à Laeken sa fille biologique, soit il ne le fait pas et nous devrons encore attendre quelques mois avant d’avoir une décision de justice. L’audience est prévue en juin et l’arrêt en juillet. », affirme-t-il avant d’ajouter : « Quant au titre de princesse, à nouveau ça relève du choix de Mme. Boël de se prévaloir ou non de droit à cet égard. Et l’héritage, là évidemment il n’y a aucune contestation ni discussion à avoir. Le jour où sa filiation sera établie, dans quelques mois au maximum si rien ne se passe avant et si Albert II décède, forcément elle sera héritière comme les autres. »