À Votre Avis: "2019 : l'heure des choix"

Ce soir, pour la dernière émission de l'année, le débat d'À Votre Avis reviendra sur les quatre sujets qui ont le plus préoccupé les Belges et qui restent de gros défis politiques pour l’année 2019.

Your browser does not support iframes.

Pouvoir d’achat, migration, climat et défiance envers le politique, au lendemain de la démission de l’ancien Premier ministre Charles Michel, ces thématiques sont plus que jamais brûlantes.

La tension est montée d’un cran à la fin du mois d’octobre, lorsque le gouvernement français a annoncé que le prix du carburant allait augmenter. Pour les citoyens, c’était la goutte qui faisait déborder le vase et le mouvement des Gilets jaunes était né. Les contestations se sont très vite exportées vers la Belgique et ne se sont pas arrêtées depuis. Hier encore, des Gilets jaunes bloquaient la sortie de la brasserie Inbev à Liège . Le cœur de leurs revendications : une hausse de leur pouvoir d’achat.

Cette décision fracture définitivement la confiance des citoyens envers les politiques. Non seulement les 75.000 voix "vertes" n’ont pas été écoutées, mais en plus, les Gilets jaunes toujours en quête d’un meilleur pouvoir d’achat, continuent de manifester dans les rues des villes belges et françaises. Jaunes et Verts militent alors pour une justice écologique et sociale. La semaine passée, sur notre plateau, Olivier Maingain (DéFI) se disait en faveur de l’instauration du référendum, l’une des revendication des Gilets jaunes. Ahmed Laaouej (PS), lui, affirmait que le Parti socialiste avait déposé une proposition de loi pour diminuer la TVA sur l’énergie de 21 % à 6%.