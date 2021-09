A suivre en direct à 17h30 : moins de masques en rue, retour des discothèques, toutes les décisions du Comité de concertation

Nouveau comité de concertation et nouvelles salves de mesures de relâchement à prévoir. En tout cas sur le papier. Car la situation épidémiologique est compliquée à Bruxelles et inquiète en Wallonie, particulièrement dans la province de Liège. Ce qui signifie que les régions bruxelloises et wallonnes pourraient décider de ne pas appliquer certaines décisions. C’est l’élément central de la conférence de presse à venir cet après-midi.

Que va annoncer le Comité de concertation ? Plusieurs mesures, dès le 1er octobre, selon nos informations :

La réouverture des discothèques

La disparition du masque obligatoire en rue, en magasin et dans l’horeca (également pour le personnel) : il sera toujours obligatoire dans les transports en commun, les gares, les aéroports, les hôpitaux ou dans les professions de contact (salon de coiffure, salon de beauté), tout comme dans les évènements de masse de plus de 500 personnes en intérieur et de 750 en extérieur (s'il n'y a pas de Covid Safe Ticket)

Ceci est ce que les autorités appellent le "socle fédéral". Les régions peuvent décider de ne pas suivre. Il est déjà certain que Bruxelles se montrera plus prudente, alors que la Wallonie pourrait suivre. Il est donc plus qu'envisageable que Bruxelles maintienne la plupart des mesures actuelles.

►►► Coronavirus en Belgique : raisonnable de relâcher encore ? "En tant qu’analyste, je plaiderais pour un ‘wait and see' au niveau des mesures"

Autres décisions qui doivent être confirmées :

l'élargissement du Covid Safe Ticket aux événements de plus de 500 personnes en intérieur et 750 en extérieur

la suppression de le version papier du Personal Locator form (PLF) au profit d'une version électronique simplifiée.

La conférence de presse est attendue à 17h30.