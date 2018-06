Le Benelux a 60 ans: mais à quoi sert-il?

Jeudi 31 mai, sur un parking de l'E25, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, une large opération de contrôle dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Au total, 130 policiers et douaniers sont mobilisés: des Belges, des Néerlandais, et même des Luxembourgeois.

"C'est un exemple de coopération entre les polices des trois pays", explique Ronin Cox, chef de corps de la zone de police de Fourons. "Depuis 2008, on a une possibilité d’échange d’informations, mais on utilise aussi les moyens techniques de nos confrères. Grâce à cet échange d’informations, on arrive ensemble à résoudre beaucoup plus de problèmes."

"La collaboration sur la zone frontalière est essentielle", confirme le Néerlandais Maurice Lubbers, responsable de la coordination pour la police nationale des Pays-Bas. "L'avantage de ce type de coopération est que l'on partage immédiatement les infos et que l'on sait où se trouver, à n'importe quel moment."

Dans quelques semaines, cette coopération policière va même être renforcée. Elle permettra aux trois pays de poursuivre les criminels à travers les frontières. Une collaboration intense unique... propre au Benelux.

A l'avant-garde

Le Benelux a vu le jour en 1944, mais c'est en 1958 que le traité de l'Union économique du Benelux est signé. A l'époque, c'est une révolution : plus besoin de passeports ou de formulaires pour passer d'un pays à l'autre. Une sorte de mini-marché européen est mis en place... bien avant Schengen.

60 ans plus tard, le Benelux est toujours à l'avant-garde. Et selon son Secrétaire général, le Belge, Thomas Antoine, le Benelux est plus pertinent que jamais. "On essaie chaque fois de garder une longueur d’avance, c’est notre vocation. Mais ça exige évidemment de notre part, un dialogue constant avec l'UE. Et c'est un dialogue très positif, parce que l'UE apprécie le rôle de laboratoire du Benelux, en disant : 'Tiens, on peut essayer, on peut voir comment ça marche'."

Reconnaissance automatique des diplômes

Et le Secrétaire Général de l'Union Benelux de pointer les dernières grandes avancées. Comme la reconnaissance automatique des diplômes, dans les 3 pays, sans aucune démarche administrative. Ou encore le projet d'une lettre de voiture numérique, pour remplacer la version papier utilisée dans le transport de marchandises. De quoi économiser 300 millions d’euros par an.

Accords et désaccords

Mais le Benelux c'est aussi une façon d'avoir plus de poids au sein de l'Union européenne. Néerlandais, Belges et Luxembourgeois préparent ensemble les sommets européens, pour accorder leurs violons.

Pourtant, le trio n'est pas toujours d'accord. Sur la question migratoire ou la réforme de la zone euro, les fractures sont réelles. Thomas Antoine : "Il est normal que les trois pays qui ont leur histoire, leurs intérêts, puissent diverger par moments. Toute l'Europe est parcourue de ces petites lignes de fracture... ou ces coupures, qui je l'espère, redeviennent des coutures."

Certes, le ménage à trois n'est pas parfait, mais il compte bien continuer à jouer les éclaireurs durant un bon moment encore...